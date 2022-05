Jacques d’Ancona niet te stuiten

Medewerking uit het bedrijfsleven was namelijk lastiger dan voorheen, omdat veel organisaties extra kosten moesten maken in de coronatijd. Hans werkte voor die tijd als theatermaker maar ook dat kwam stil te liggen, waardoor hij nu werkt als uitvaartleider bij een begrafenisondernemer. „Maar wij zijn niet te stuiten!”, riep Jacques met zijn bekende enthousiasme. „Uiteindelijk gaat het om de schoolkinderen in Sri Lanka, voor wie de stichting geld ophaalt.”

Dus was er opnieuw een gala, dit keer niet in de grote hal van het MartiniPlaza, maar in de theaterfoyer. Optredens waren er minder, maar dan wél van musicalster Karin Bloemen, Mariska van Kolck en Peter Douglas, beter bekend als de Nederlandse Frank Sinatra. „Zij komen belangeloos”, volgens D’Ancona, „omdat ze van de stichting houden.” Hij voegde eraan toe: „En omdat ze van ons houden.”

Mariska van Kolck Ⓒ foto roy BEUSKER

Als veilingmeester kon hij €32.000 afslaan voor negen kavels, uiteenlopend van een ballonvaart en beeldende kunst van kunstenares Astrid Engels tot een dagje bij het Skûtsjesilen dat van 30 juli tot 12 augustus weer plaatsvindt in Friesland.

Was de totale opbrengst in 2019 nog ruim €150.000, nu was het €70.000. „Hoger dan verwacht”, zei de veilingmeester, „door een tip van Bas Smit, echtgenoot van presentatrice Nicolette van Dam. Hij raadde aan om de tafels en stoelen voor een nieuwe school in Sri Lanka één voor één aan te bieden.”