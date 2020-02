Coronavirus verpest lunch voor beleggers

De AEX koerste om kwart voor één 2,2% lager op 568,9 punten, waarmee het verlies sinds de top eerder deze maand op 10% is gekomen. De AMX leverde 3,4% in op 884,5 punten.

In heel Europa gingen de beurzen fors terug. De Britse FTSE 100 zakte 1,8%. De Franse CAC-40 en de Duitse DAX raakten 2,2% respectievelijk 2,1% kwijt.

Na het verdeelde slot op woensdag wezen de indexfutures op een 0,8% lagere start van de belangrijkste Amerikaanse beursindices.

Ondanks de voortgaande stevige koersdalingen is er volgens handelaar Frank Bonsee van ABN Amro zeker geen sprake van paniek. „De verkopen worden voor een belangrijk deel computergestuurd. Dat het coronavirus zich steeds verder verspreidt en een groeiend aantal bedrijven voor de gevolgen waarschuwt, drukt de stemming. Een artikel van Bloomberg vergroot de zorgen. Daarin staat dat in de VS iemand besmet is die geen enkele relatie had met personen uit de getroffen gebieden.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond Aalberts Industries met een min van 7,6% onderaan, in reactie op de publicatie van tegenvallende jaarcijfers.

Bij biotechbedrijf Galapagos zette de stevige correctie van eerder deze week voort met een min van 5,6%.

Staalproducent ArcelorMittal raakte 5% kwijt.

ABN Amro leverde 3% in. De Duitse autoriteiten zijn donderdagochtend binnengevallen, naar verluidt vanwege een dividendfraude.

Betalingsverwerker Adyen verloor 2,2%, hoewel de gepresenteerde groei van omzet en resultaat ruimschoots aan de verwachtingen voldoet.

Brouwer Heineken daalde 2,1%. Concurrent AB InBev waarschuwde dat de verkopen vanwege het coronavirus onder druk staan.

Shell zakte 2%, in reactie op de verdere terugval van de olieprijzen. De olie- en gasgigant meldde een groot investeringsplan voor een waterstoffabriek in Nederland.

IMCD was een positieve uitschieter met een winst van 4,2%. De chemicaliënleverancier meldde veel betere resultaten dan analisten hadden voorzien.

Wolters Kluwer won 0,1%, na door JP Morgan van de verkooplijst te zijn gehaald in reactie op zijn kwartaalcijfers. Die stuwden het data-analysebedrijf woensdag al omhoog.

Midkapper Air France KLM vloog 8% omlaag. La Tribune meldt dat Air France 1510 banen zal schrappen.

De toeleverancier aan de chipsector ASMI verloor 5%, na een negatief analistenrapport vanwege „onzekerheid” in de Aziatische markt.

Marketmaker Flow Traders, die het van meer bewegelijkheid op de beurzen moet hebben, steeg 2%.

Metalenleverancier AMG won op jaarresultaten en „nog niet eerder vertoonde prijsdruk” 0,6%.

Bij de smallcaps noteerde biotechnologiebedrijf Kiadis Pharma 7,7% verlies.

Op de lokale markt zakte de leverancier van berichtendiensten CM.com, die vorige week zijn beursdebuut maakte, nog eens 10,3%.