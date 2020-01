Column: Rutte III is nog lang niet uitgeregeerd

De ambities van Rutte 3 zijn moeilijker te realiseren dan gedacht. Ⓒ ANP

De klus is ingewikkelder dan de regeringsploeg vooraf vermoedde. Tenminste, dat denk ik. Nadat de vier coalitiepartijen vol overgave ’Vertrouwen in de toekomst’ op de omslag van het regeerakkoord schreven, dacht menig bewindspersoon bij de start van het kabinet eind 2017 vermoedelijk dit varkentje wel even te gaan wassen.