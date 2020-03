Bitcoin hard onderuit

Volgens persbureau Bloomberg is het de grootste daling in een half jaar. De koersval komt door dalende olieprijzen en onzekerheid over de gevolgen van het coronavirus. Beleggers doen hun virtuele munten in de verkoop, om een verdere daling voor te zijn.

Ook andere cryptomunten dalen. Zo verloren de ethereum, de bitcoin cash en de litecoin sinds zaterdag zo'n 20 procent van hun waarde.