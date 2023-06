Bedrijf verliest stroomaansluiting als die niet wordt gebruikt

Dat blijkt uit een pakket van maatregelen die de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) aankondigt voor netbeheerders. Die krijgen de gelegenheid om specifiek stroomaansluitingen aan te bieden, bijvoorbeeld alleen tijdens daluren. Het aantal bedrijven dat toegang kan krijgen zal volgens de waakhond toenemen.

„Zonneparken, windmolens en batterijsystemen kunnen dan sneller worden aangesloten”, aldus Manon Leijten, bestuurslid van de ACM na overleg met 38 aanbieders en bedrijven in de markt. Er is een overaanbod van zonnepanelen, de stroom krijgt soms geen toegang tot het netwerk. Veel ondernemers mochten tot nu toe, soms voor vijf tot tien jaar, geen nieuwe aansluiting of uitbreiding vanwege een overbelast stroomnet.

Die netbeheerders krijgen nu meer mogelijkheden om verstoppingen op het stroomnet te bestrijden en zo ’meer ruimte creëren op het stroomnet’.

Leijten: „Een voorbeeld zijn contracten waarbij de netbeheerder en de afnemer van te voren afspreken dat een aansluiting niet de hele dag door gebruikt kan worden, maar dat de maximale transportcapaciteit alleen tijdens daluren beschikbaar is.”

Sneller aansluiten

„De extra ruimte kan ook gebruikt worden voor verbruikers die willen overschaken van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte elektriciteit. Dit is belangrijk voor de energietransitie.”

Maar bedrijven hebben rechten, ze kunnen niet zomaar hun aansluiting verliezen, aldus Leijten over de ingrepen. „Dit kan als het gaat om netcapaciteit die onnodig gereserveerd is in een gebied met een dreigend tekort aan transportcapaciteit.”

De toezichthouder moet bij de ondernemers kunnen aantonen dat de capaciteit echt noodzakelijk is. „En dat deze binnen een redelijke termijn wél benut zal worden. De ACM vindt een termijn van twee jaar redelijk.”

De netbeheerders moeten tegelijkertijd veel investeren in het verzwaren van hun netten, zegt Leijten. De ACM geeft de aanbieders ’de nodige financiële ruimte’ om hun kosten door te berekenen.

Voorrang ziekenhuis

In maart 2023 heeft de ACM al eens aangekondigd dat netbeheerders mogen afwijken van het principe dat wie het eerst komt ook het eerst toegang krijgt. Projecten met een maatschappelijke functie zoals woningbouw, veiligheid, gezondheidszorg of scholen krijgen dan voorrang, zo wordt in juli definitief vastgelegd.