Harbour Club Den Haag: Van lelijk naar mooi

Het gesprek had halverwege juli vorig jaar plaats tussen de beide eigenaren, Richard van Leeuwen en Joost Verhoeven. Bijna een jaar later is ’het lelijke eendje’ in een mooie zwaan veranderd. Door de coronacrisis ging het immense restaurant op de vijfde verdieping een paar maanden later open dan gepland. Het resultaat mag er zijn. „Het was een staaltje ondernemerschap. We hebben alles zelf ontworpen. Het personeel verfde en timmerde mee, van ober tot kok”, lacht Verhoeven.

Kunstenaar Selwyn Senatori Ⓒ FOTO ANKO STOFFELS

Den Haag heeft dankzij de scherpe blik op nieuwe mogelijkheden van Van Leeuwen weer een Harbour Club (in totaal vijf), nadat die in Scheveningen was gestopt. Het is gevestigd in het grote voormalig industriële gebouw Bink36 op een industrieterrein op een kilometer afstand van het station Holland Spoor. In Berlijn, Londen en New York zijn clubs met een restaurantomvang van bijna 500 plekken en 300 gratis (!) parkeerplaatsen normaal. Ze worden zelfs hip gevonden. De rauwe buitenkant en het stoere maar gezellige interieur met enorme kunstwerken en ondeugende teksten van Selwyn Senatori vallen in de smaak van de hippe incrowd. Er komt nog een glazen lift naar het glazen terras op de ’rooftop’, die bij mooi weer een prachtig uitzicht geeft over de regeringsstad van Mark Rutte.

Rechter Debby Nobel en wijnman Joost de Bruijn.

De onofficiële opening met de eigenaren bracht wijnman Joost de Bruijn van Activin Wine Group van eigenaar Bert de Boer ertoe de mooiste parels van het Zuid-Afrikaanse wijnhuis Boschendal bij de prima gerechten van chef-kok Melchor Soto te presenteren. Hij vertelde dat door Covid-19 de horeca van de ene op de andere dag op slot ging en dat dit voor de wijnhandel een enorme uitdaging betekende.

V.l.n.r. chef-kok Melchor Soto, general manager Joel Oostdam van de Harbour Group en de Haagse vestigingsdirecteur Pieter Smit.

„Wij hebben ons ontzettend snel aangepast en zijn de webshop The Wine List begonnen. Nederland wist vanachter de computer de topwijnen te vinden. De vraag explodeerde en we boekten maar liefst 450 procent groei! We openden ook een pop-up wineshop, waar elke zaterdag themaproeverijen worden gehouden. Donderdag openen we de nieuwe Brasserie 1640 naast ons bekende restaurant Hofstede Meerzicht in Zoetermeer”, legt De Bruijn uit. Hij had nog een goede tip: een goed gesprek begint altijd met een goed glas wijn.