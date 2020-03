Trump verplicht GM meer beademingsapparatuur te maken

Volgens Trump is het de zoveelste keer dat GM zich niet aan zijn beloftes houdt. Volgens de president waren er op korte termijn 40.000 ventilatoren beloofd door GM. Eind april zal de teller op 6000 staan. "En dan willen ze ook nog eens de hoofdprijs", aldus Trump op Twitter.

Volgens Trump moet GM alles in het werk stellen om de productie op te voeren. Daarbij zou de onderneming fabrieken die gesloten zijn direct weer moeten opengooien. GM is van huis uit maker van auto's. Het heeft in samenwerking met een gespecialiseerd bedrijf een speciale divisie opgetuigd om beademingsapparatuur te produceren.

Het Nederlandse Philips, een van de marktleiders wereldwijd op het gebied van ventilatoren, heeft twee fabrieken in de VS waar beademingsapparatuur wordt gemaakt. Philips beloofde eerder al de productie van de apparaten te verhogen. Momenteel is het bedrijf goed voor zo'n duizend ventilatoren per week. Daarmee ligt de productie al twee keer hoger dan in januari. De bedoeling is dat uiteindelijk 4000 ventilatoren per week worden gemaakt.

Een woordvoerder van Philips benadrukt dat de apparaten die Philips maakt niet louter voor de Amerikaanse markt zijn. Philips is al langer in gesprek met de autoriteiten in de VS en heeft het plan voor het opvoeren van de productie uitvoerig besproken. Daarmee is volgens het bedrijf sprake van wederzijds vertrouwen. Doorgaans kost het volgens een zegsman van de techreus 1 tot 2 jaar om de productie van dit soort apparaten in deze orde van grootte op te schalen.

Om de grote vraag naar ventilatoren aan te kunnen is het volgens Philips zaak dat alle grote producenten de capaciteit opvoeren.