Einde zaak tegen Audi-top om dieselschandaal nadert: justitie eist celstraffen

Maar Stadler zou die straf niet daadwerkelijk uit hoeven zitten als het aan de aanklager ligt. Wel zou hem ook nog een boete van 1,1 miljoen euro moeten worden opgelegd.

Een ingenieur zou ook twee jaar celstraf moeten krijgen, die hij ook niet hoeft uit te zitten, en een boete van 50.000 euro. Voormalig hoofdmotorontwikkeling Wolfgang Hatz zou drie jaar en twee maanden de gevangenis in moeten. Die straf zou wel moeten worden uitgezeten omdat alleen straffen tot twee jaar kunnen worden omgezet.

Dieselschandaal

De aanklager liet evenwel al aan het begin van zijn pleidooi weten de drie niet als de hoofdverantwoordelijken voor het sjoemeldieselschandaal te zien. Volgens hem is het „uberhaupt twijfelachtig” of er wel een hoofdverantwoordelijke in juridische zin kan zijn als „bij een bedrijf zoveel betrokkenen in de verkeerde richting lopen.” Maar toch zijn straffen op zijn plaats vanwege de grote schade en de „enorme milieuverontreiniging” die door de sjoemeldiesels zijn veroorzaakt.

Het schandaal draaide om een software-instelling van dieselauto’s. Die herkende het programma dat doorlopen werd om de uitstoot te meten en zette dan de motor in een schonere afstelling. Daarmee leken de diesels minder schadelijke stoffen uit te stoten dan ze deden bij normaal gebruik.

Alle drie de verdachten in het Duitse proces, dat al meer dan twee jaar loopt, hebben een bekentenis afgelegd in ruil voor strafvermindering. Hatz en de ingenieur wordt betrokkenheid bij het sjoemeldieselprogramma verweten. Daardoor werden in de Verenigde Staten en Duitsland van 2008 tot 2015 tienduizenden auto’s verkocht, wat een schade van 2,2 miljard euro opleverde.

Voormalig topman Stadler wordt verweten de verkoop van de diesels niet snel genoeg te hebben beëindigd. Daardoor werden van 2015 tot eind 2017 nog eens ruim 26.000 auto’s met een sjoemeldiesel in Duitsland verkocht. Dat leverde nog eens 69 miljoen euro schade op.