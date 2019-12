Krimp Duitse automarkt voorspeld

Het aantal registraties van nieuwe personenauto's komt in 2020 naar verwachting op 3,35 miljoen, zo'n 6,2 procent minder dan dit jaar. Ook de markt voor bedrijfswagens krimpt, van 405.000 verkochte voertuigen dit jaar naar 375.000 volgend jaar.

Elektrische auto's vinden volgend jaar juist gretiger aftrek. VDIK verwacht dat minstens 160.000 nieuwe elektrische auto's worden verkocht, 60 procent meer dan dit jaar.

Dit jaar steeg het aantal verkochte nieuwe personenauto's in Duitsland met 4 procent tot 3,57 miljoen voertuigen. Dat is het hoogste aantal sinds 2009. In dat jaar introduceerde de overheid een milieu-premie om Duitsers ertoe aan te zetten oudere auto's te verruilen voor een nieuwer model.