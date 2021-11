Premium Het beste van De Telegraaf

Column: arbeid wordt de komende jaren alleen maar duurder

Door Willem Vermeend en Rick van der Ploeg

De helft van de kosten in de zorg is voor hulp aan 65-plussers. Ⓒ ANP/HH

De Nederlandse overheid geeft jaarlijks vele tientallen miljarden uit aan de publieke sector. Daarbij gaat het om geld uit de schatkist dat wordt besteed aan zaken als zorg, sociale zekerheid, onderwijs, veiligheid en klimaatbeleid. Uit Europese cijfers over deze bestedingen valt op dat ons land per inwoner vooral veel uitgeeft aan zorguitgaven en sociale zekerheid. In andere landen liggen die uitgaven aanzienlijk lager en geeft de overheid veel meer geld uit aan een sterkere economie via het stimuleren van innovatieve bedrijfsinvesteringen.