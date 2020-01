Premier Johnson wacht komende maanden economische pijn. Ⓒ FOTO AFP

2020 wordt voor Boris Johnson het jaar van de Brexit. Eind januari is het zo ver en stappen de Britten, drieënhalf jaar na het referendum, uit de EU. Maar daarmee is er geen einde gekomen aan de lange onderhandelingen met de EU. En voor het bedrijfsleven is de kous ook nog niet af.