Column: loon-prijsspiraal (deel 1)

Door Raoul Leering Kopieer naar clipboard

Bij ons in de speeltuin hadden we een spiraalvormig klimrek staan. Omhoog klimmen ging snel. Maar hoe langer je door klom, hoe moeilijker het was om daarna weer veilig terug te komen op de grond. „Blijf uit de spiraal”, riep mijn moeder dan ook vaak. Begrippen met het woord ’spiraal’ erin associeer ik sindsdien misschien daarom met gevaar.