Philips maakt werk van behandeling longkanker

Philips doet zijn plannen volgende week formeel uit de doeken tijdens een congres voor radiologen in de Verenigde Staten. Naast het stellen van een diagnose kan bij de Philips-aanpak meteen behandeling plaatsvinden. Philips levert al beeldvormende apparatuur voor medische doeleinden. Nieuw is nu dat het Nederlandse concern niet alleen de bloedvaten kan tonen, maar ook de hele luchtwegenboom met zijn vele vertakkingen, zo citeert het FD Bert van Meurs, die bij Philips leiding geeft over de divisie voor Beeldgeleide Therapie.

Philips doet momenteel in twintig ziekenhuizen ervaring op met de nieuwe apparatuur, waaronder in het Radboud UMC in Nijmegen. Het Nederlandse bedrijf denkt bij zijn aanpak van longkanker een voorsprong te hebben op concurrenten als Siemens en General Electric. "Wij zijn gewoon eerder op het idee gekomen', aldus Van Meurs. Philips heeft ook speciale software ontwikkeld om de katheters door de luchtwegen te kunnen leiden.