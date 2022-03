Premium Het beste van De Telegraaf

Column: is Den Haag voorbereid op nóg een crisis?

Door Martin Visser

Geen zorgen voor de dag van morgen. Dit tegeltje hangt vermoedelijk in elke kamer van de ministeries en in alle vergaderzalen van de Tweede Kamer. Het gebeurt nú. Wat er morgen gebeurt, zien we dan wel weer. Zo rommelden we ons door de coronacrisis heen, pakken we zo ook de Oekraïne-crisis aan?