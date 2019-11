V.l.n.r. restaurateur Benjamin Sanchez, Giovanni Gaja en Martijn Kwast.

Hij kwam regelrecht uit de Verenigde Staten en ging door naar Noorwegen. De Italiaan Giovanni Gaja (26) van het beroemde wijndomein Gaja uit de Piedmonte was tussendoor even twee dagen in Amsterdam voor een aantal exlusieve proeverijen en het geven van masterclasses.