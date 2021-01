Discussie over opvolging keizer ’ongepast’

Keizer Naruhito en keizerin Masako met hun enig kind prinses Aiko, op een foto die vanwege het nieuwe jaar werd vrijgegeven. Ⓒ Foto AFP

Alles is deze jaarwisseling zèlfs anders aan het oer-traditionele hof in Japan. Vanwege de corona-crisis gaf keizer Naruhito zijn nieuwjaarstoespraak via een videoboodschap. De keizer verscheen niet, zoals gebruikelijk, op het paleisbalkon in Tokio. Het hof wilde een menigte onder het balkon voorkomen.