Kostenbesparingen helpen Zwitsers ABB

Wel speelden de effecten van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China en zwakke omstandigheden in de auto-industrie en de branche van machinebouwers ABB parten. Onder de streep resteerde een winst van 325 miljoen euro. Dat is 3 procent meer dan een jaar terug. De omzet zakte met 2 procent tot bijna 7,1 miljard euro.

ABB denkt dat de resultaten voor het nieuwe jaar, ondanks enkele zwakke eindmarkten, stabiel of iets beter zullen zijn dan in 2019. Daarbij benadrukt het bedrijf dat de mogelijke impact van het nieuwe coronavirus nog niet is meegenomen in de prognose.