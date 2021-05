Internetten bij KPN wordt twee tientjes duurder

De verhoging van het tarief komt neer op €1,50 per maand en is volgens KPN nodig om te kunnen investeren in sneller en veiliger netwerk, zowel koper als glasvezel. In 2026 moet 80% van de Nederlandse huishoudens kunnen worden aangesloten op het glasvezelnetwerk dat KPN momenteel aanlegt. De tariefverhoging is wel minder dan de €27 die prijsvergelijker Pricewise eerder voorspelde.

Bandbreedte

Klanten met een abonnement van 1 gigabyte gaan minder betalen. Dit tarief daalt van €65 naar €57,50. „We zijn met z’n allen het netwerk van Nederland steeds intensiever gaan gebruiken, de behoefte aan bandbreedte is toegenomen. Daarom maken we ook de grootste bandbreedte van 1 GB toegankelijker met een prijsverlaging”, licht een KPN-woordvoerder toe. De tariefswijziging gaan per 1 juli in.

De telecomprovider wees onlangs nog twee overnames van de hand, zo werd zondag bekend. Beide overnames zouden volgens KPN geen toegevoegde waarde hebben ten opzichte van KPN’s eigen groeistrategie.