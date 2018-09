Vraag & Antwoord: Opleiding

Dat kan alleen als met deze medewerker een studiekostenovereenkomst is aangegaan. Is dat niet het geval, dan kunnen de kosten niet worden verhaald.

Het is dus raadzaam om aan medewerkers die een (dure) cursus of opleiding willen volgen, de voorwaarde te stellen dat zij vooraf een studiekostenbeding ondertekenen. Daarin kan worden opgenomen dat de werknemer, als hij het bedrijf verlaat tijdens of relatief kort na het afronden van zijn cursus of opleiding, de studiekosten moet terugbetalen aan de werkgever.

De terugbetaalregeling moet gestaffeld zijn; bij uitdiensttreding tot een jaar na het behalen van het diploma moet 100% van de kosten worden terugbetaald, na twee jaar 75%, na 3 jaar 50% enz. Naast een studiekostenbeding, kan de werkgever de werknemer ook nog vragen om een concurrentiebeding te ondertekenen dat voorkomt dat hij met zijn kennis naar de concurrent gaat.