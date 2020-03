KLM vraagt ’stevig offer’: werktijdverkorting voor 35.000 mensen

Naast de werktijdverkorting wordt de uitbetaling van de winstdeling over 2019 uitgesteld en mogelijk ook verplichte vakantiedagen toewijzen. „We hebben begrip voor de uitzonderlijk moeilijke situatie waarin het bedrijf nu verkeert. Dat gaat de KLM’ers erg aan het hart. Tegelijkertijd zijn het ingrijpende voorstellen waar KLM nu mee komt. We gaan hierover met onze leden in gesprek”, zegt bestuurder Michiel Wallaard.

KLM wil voor alle werknemers werktijdverkorting aanvragen voor 30% van de contracturen. Over die WTV-uren krijgen werknemers een WW-uitkering van 70%. Het negatieve verschil tussen het oorspronkelijke salaris enerzijds en het salaris plus de WW-uitkering in deeltijd wil KLM vooralsnog niet volledig aanvullen.

Door herfstorm

„We kunnen hier snel doorheen komen, als we snel een besluit nemen als werknemers. Komen we snel door de herfststorm”, zegt voorzitter Reinier Castelein van vakbond De Unie. Maandag hebben de vakbonden overleg met directie.

Vrijdag maakte Air France KLM bekend dat ze €1 miljard aan extra krediet heeft opgenomen voor de bedrijfsvoering. KLM wordt hard geraakt op de belangrijkste markten door het coronavirus. Zo liggen de routes naar China stil en vanaf zaterdag die naar Curacao, Italië en de Verenigde Staten. De boekingen zijn dramatisch gedaald, aldus topman Ben Smith van Air France KLM.