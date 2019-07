'Onderliggende groei Unilever iets tegenvallend'

De onderliggende groei bedroeg 3,3 procent, terwijl de consensus lag op 3,4 procent. ING had hier zelf een plus van 4 procent voorspeld. De bank wijst daarbij op de zwakkere ijsverkopen door wisselvallig weer in het tweede kwartaal. De onderliggende ebit-marge van 19,3 procent was wel beter dan verwacht. Daarmee blijft het bedrijf op koers liggen om zijn doelstelling voor een marge van 20 procent aan het einde van 2020 te realiseren, aldus ING. Het advies is buy, met een koersdoel van 57,38 euro.

Zakenbank RBC wijst eveneens op de wat tegenvallende vergelijkbare omzetgroei. Al met al is het bericht van Unilever "niet slecht, maar ook niet geweldig", aldus RBC. Het advies staat op underperform.

Het aandeel Unilever noteerde donderdag omstreeks 09.30 uur een min van 0,7 procent 53,53 euro.