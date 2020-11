Omzet bij wintersportwinkels smelt weg

Daarbovenop kondigde premier Mark Rutte dinsdagavond aan dat het negatieve reisadvies in ieder geval tot medio januari blijft gelden. „Het is echt een drama. Misschien overleven we dit niet”, zegt een woordvoerder van wintersportzaak Skihut in Scheveningen.

„We verkopen nu bijna niets aan ski-artikelen, we zitten nog niet eens op de 10 procent van de normale verkoopcijfers. Met deze verzwaring van de maatregelen gaat het erg moeilijk worden ons hoofd boven water te houden. We gaan een heftige tijd tegemoet”, aldus Skihut, dat al 45 jaar in Scheveningen gevestigd is.

Ook Duijvestein, dat in zes winkels een assortiment van ski’s, snowboards en wintersportkleding verkoopt, denkt het zwaar te gaan krijgen. „De verkoop stortte sinds oktober compleet in. Dat advies tot half januari komt bovenop ons omzetverlies van 60 à 70 procent, en dat is erg pittig”, zegt de eigenaar. Drie winkels zijn te vinden bij de indoorskipistes van SnowWorld. „De aanloop die we via SnowWorld krijgen is ook veel minder dan normaal. Voor corona waren dat er duizenden in een weekend, nu is dat een handjevol.”

Om rond te komen, gaat de eigenaar in gesprek met de leveranciers van de voorraad die betaald moet worden. Maar het beste zou zijn als de regering de retailers wat ’meer lucht kan geven’. „Door bijvoorbeeld onze belasting van het vierde kwartaal uit te stellen of goedkope leningen beschikbaar te maken.”

"Goede reserves"

Sportzaak DAKA verwacht vooral eind november omzet mis te lopen. „Dan oriënteren mensen op artikelen als ski’s en skischoenen. Dat gaan we dit jaar missen en dat wordt echt voelbaar”, zegt eigenaar Jan-Peter Dankaart. DAKA, dat in elf van zijn zeventien filialen wintersportartikelen verkoopt, heeft het geluk ook producten voor andere sporten te verkopen. „Vooral spullen om thuis te sporten en lekkere kleding voor in huis zijn populair.” DAKA ’overleeft’ het dus wel. „Tot maart houden we het nog wel vol, ook omdat we een sterk familiebedrijf zijn met goede reserves. Maar het is zeker geen ideaal seizoen.”

De wintersportzaken hopen dat mensen in februari en maart weer op de pistes kunnen staan. „We verkopen vooral aan de fanatiekere wintersporter, en als die in januari niet kan gaan, gaat die wel in maart. Daar vestigen we onze hoop op”, zegt Duijvestein. Ook Skihut hoopt dat de verkoop aan het einde van het seizoen „nog een beetje op gang komt.”