Autodealergroep Stern blijft coronacrisis voelen

De netto-omzet van het bedrijf zakte met 5 procent tot 197,9 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. De verkoop van nieuwe personenauto’s in Nederland ging in de afgelopen periode met bijna 14 procent omlaag en de afzet van nieuwe bedrijfswagens kromp met ruim 9 procent. Over de eerste negen maanden van dit jaar nam de omzet van Stern met meer dan 10 procent af tot 686,5 miljoen euro.

Volgens het bedrijf was de negatieve invloed van de coronacrisis nog behoorlijk merkbaar in de werkplaatsen en bij schadeherstel, omdat er minder werkzaamheden waren. Om de crisis het hoofd te bieden heeft het bedrijf flink in de kosten gesneden.

De onderneming uit Amsterdam zegt wel dat de komende maanden geleidelijk herstel van de afzetmarkten wordt verwacht, al zal de impact van corona nog wel enige tijd aanhouden. Vanwege onzekerheden rond het virus en de recent aangekondigde verscherpte maatregelen vindt Stern het niet verstandig om concrete voorspellingen voor heel 2020 te doen. Topman Henk van der Kwast zegt dat de financiële positie van Stern stevig blijft en dat het bedrijf aanzienlijke tegenvallers kan opvangen.