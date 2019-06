Financieel topman ForFarmers weg in 2020

Traas kwam in augustus 2011 in dienst als financieel topman bij ForFarmers, dat in mei 2016 een notering kreeg op Beursplein 5. Hij gaf aan zich op andere activiteiten te willen gaan richten waaronder bijvoorbeeld toezichthoudende taken. ForFarmers gaat binnenkort een zoektocht beginnen naar een opvolger.

