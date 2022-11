Waarom konden ambassadeurs op Panorama Mesdag Kurhaus niet vinden?

„Ik herken het kerkje”, zei de Duitse ambassadeur Cyrill Jean Nunn terwijl hij in vervoering om zich heen keek, terug in de tijd naar Scheveningen rond 1880. De aimabele gezant en zijn collega’s waren in het beroemde Panorama Mesdag in Den Haag uitgenodigd door burgemeester Jan van Zanen, die het corps diplomatique in zijn stad elk jaar op een andere, byzondere lokatie ontvangt. De diplomaten, onder wie de nieuwe Franse ambassadeur François Alabrune zochten op het cilindervormige megaschilderij tevergeefs naar het Kurhaus. „Dat stond er toen nog niet”, hielp de gastheer hen uit de droom.

Ⓒ FOTO Martijn Beekman