Private bank ABN casht stuk aandelen

De bank met €80 miljard onder beheer pakt hierop de winst en zet die als cash apart om te kunnen anticiperen op vooral politieke onzekerheden in Europa en de VS.

,,We houden rekening met risico’s, vooral op het politieke vlak”, bevestigt Ben Steinebach, hoofd beleggingsstrategie bij ABN Amro MeesPierson. De private bank was overwogen in aandelen, en brengt die positie terug.

Aandelen nog favoriet

Aandelen blijven overigens wel de favoriete belegging voor de private bank. Maar nadat die in oktober vorig jaar meer aandelen insloeg en die portefeuille uitbouwde, zijn bij een aangesterkte economie en winstgroei onder bedrijven de koersen met gemiddeld 11% gestegen, zegt Steinebach. „We vinden het nu tijd om de winst te nemen.”

Vanwege alle onzekerheden over de naderende verkiezingen in Frankrijk, Duitsland en mogelijk Italië - Nederland wordt niet genoemd - verruilt ABN Amro MeesPierson in zijn beleggingsportefeuille de risicovollere Europese zogeheten high yield obligaties voor dezelfde risicocategorie Amerikaanse schulden. Die werden eerder juist te risicovol bevonden.

Profiteren

„De high yield-beleggingen kunnen er nu van gaan profiteren als de Amerikaanse regering een grensbelasting invoert die buitenlandse bedrijven benadeelt”, stelt Steinbach.

In een adem schrapt de private bank zijn positie in grondstoffen. Steinebach: „De risico’s op verlies zijn toegenomen nadat de prijzen in de eerste helft van vorig jaar stevig stegen, vooral dankzij de betere olieprijs. Maar we verwachten niet meer dat de olie sterk in prijs stijgt.”