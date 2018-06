Bod Kraft Heinz 'keerpunt' voor Unilever

Dat heeft financieel directeur Graeme Pitkethly vrijdag gezegd op een bijeenkomst met analisten. ,,Dit is zeker een triggermoment geweest voor Unilever en dat zullen we niet verkwanselen'', aldus de topbestuurder.

Hoewel het bod werd afgewezen en vervolgens ingetrokken, reageerden beleggers erg enthousiast. Unilever kondigde woensdag daarom al aan zijn opties tegen het licht te houden.

Strategisch niet interessant

Pitkethly benadrukte vrijdag nogmaals dat de voorgestelde samensmelting met Kraft Heinz strategisch niet interessant was voor Unilever. Bij de Brits-Nederlandse voedings- en verzorgingsmiddelengigant wordt gewerkt met een bedrijfsmodel dat vooral gericht is op groei op de langere termijn, terwijl Kraft Heinz veel meer keer kijkt naar de korte termijn.

De financieel directeur zei verder dat hij erop vertrouwt dat Unilever dit jaar op eigen kracht zo'n 3 to 5 procent omzetgroei kan behalen. Daarbij is het concern van plan om komende tijd tot 3 miljard euro per jaar te spenderen aan overnames.