Wij leveren transportfietsen aan afnemers in Duitsland, België en Nederland. Door de coronacrisis ligt de internationale verkoop sinds maart stil. Onze omzet bleef wel op peil, omdat veel restaurants in Nederland maaltijden gingen bezorgen. Maar die vraag loopt nu terug dus we willen weer focussen op de buitenlandse afzetmarkt. Hoe pakken we de internationale verkoop weer op?