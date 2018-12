'Onjuiste aannames groei toekomst Schiphol'

Dat zegt luchtvaarteconoom Jaap de Wit, die het ministerie van Infrastructuur en Milieu jarenlang adviseerde. Vandaag spreekt de Tweede Kamer over de toekomst van de luchthaven Lelystad. „De boel loopt krakend vast, omdat het ministerie voortdurend achter oude cijfers aanloopt”, zegt De Wit.

Reserve is er niet

Driekwart jaar geleden verscheen de zogeheten Actieagenda luchtvaart. Toen was al bekend dat Schiphol in 2016 niet 470.000 maar 480.000 vliegbewegingen zou krijgen. Dat werd echter niet aangepast. „Volgens de actieagenda is er nog reservecapaciteit in Nederland voor 100.000 vluchten. Maar die reserve is er niet. Het zijn aannames die van geen kant kloppen”, zegt De Wit.

Hij becijfert dat als volgt. Volgens het rapport is er op Schiphol tot 2020 nog ruimte voor 30.000 vluchten. Maar die zijn dit jaar al opgesoupeerd doordat haventarieven goedkoper zijn geworden, de economie aantrekt en partijen landingsslots hamsteren.

Overloop

Lelystad en Eindhoven zouden als ‘overloop’ van Schiphol moeten fungeren, maar Lelystad is niet op tijd klaar en faciliteert in het begin 4500 vluchten per jaar in plaats van 45.000 die in de planning staan. Eindhoven zou 25.000 vluchten moeten krijgen van Schiphol, maar zit binnenkort vol wegens eigen vraag uit de regio.

Wachtlijst

„Niks uitplaatsen dus”, zegt De Wit. „Daarbij is er al een wachtlijst van 60.000 landingsslots voor Schiphol. Als ik de staatssecretaris was, zou ik de Tweede Kamer als de donder goed informeren.” De wachtlijst is inmiddels geslonken naar 12.000 vluchten, aldus de slotcoördinator tegenover De Telegraaf.

Daarbij twijfelt de luchtvaarteconoom of het gaat lukken om vliegverkeer te dwingen naar Lelystad, het zogeheten selectiviteitsbeleid. Het vakantieverkeer moet straks uitwijken naar Flevoland. Maar welke vluchten dat zijn is in de praktijk moeilijk vast te stellen.

Bonussen

Het ministerie doet veel moeite om dit ‘verkeersverdelingssysteem’ op te zetten vanwege de krapte. Dit terwijl Schiphol, een staatsdeelneming, met omstreden marketingbonussen ter waarde van €43 miljoen nieuwe klanten naar Schiphol lokte. Kostbare capaciteit raakte daardoor versneld op.

Het ministerie informeerde de Tweede Kamer vorige week ook verkeerd ten aanzien van de bonussen die KLM en partners ten deel zouden zijn gevallen. De luchtvaartmaatschappij ontving 40% in plaats van de 81% die in de brief staat, aldus bronnen binnen KLM.

Hete aardappel

„De hete aardappel van het selectiviteitsbeleid is te lang doorgeschoven”, zegt De Wit. „Vliegmaatschappijen als TUI en Corendon zit straks in de spreidstand. Het ministerie wil diep ingrijpen in de markt. De juridische gevechten laten zich raden.”

Een bijkomend probleem is dat het ministerie de regie uit handen heeft gegeven aan de Omgevingsraad Schiphol (ORS). De Wit stelt vast dat dit niet meer werkt in de huidige situatie. Twee jaar geleden werd het maximumaantal vliegbewegingen door de ORS zelfs verlaagd, toen de economie net aantrok.

De ORS zegt zelf in een reactie dat Lelystad in 2019 volledig kan meedraaien. Maar er is dan nog wel een probleem met de luchtverkeersleiding. Secretaris Johan Weggeman van de ORS: ,,In de Lelystad-vergunning staat nergens dat die 45.000 vluchten per jaar gefaseerd ingevoerd zouden moeten worden.”

