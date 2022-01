WeTransfer naar beurs Amsterdam: Nederlandse bestandendeler groeit als kool

Dat meldt het concern woensdag voorbeurs. Begin vorig jaar meldde De Telegraaf de plannen van een beursnotering. WeTransfer zou destijds bij een notering op een miljard euro worden gewaardeerd.

WeTransfer werd in 2009 opgericht door Ronald Hans, Rinke Visser en Bas Beerens uit frustratie over het feit dat het versturen van zware bestanden nogal eens bleef steken op de maximum omvang van bestanden die e-mailberichten kunnen verwerken en er geen makkelijke, gratis manier was om grote files toch te verzenden.

Ceo George Willoughby praatte al sinds 2016 over een beursgang voor zijn bedrijf en noemde ook eerder al 2021 als het jaar waarin dat moest gebeuren.

Verzilveren

Het bedrijf wil voor €160 miljoen ophalen door de uitgifte van nieuwe aandelen, die het wil investeren in verdere groei, acquisities en de ontwikkeling van nieuwe producten, schrijft het in een verklaring. Daarnaast zullen huidige aandeelhouders, waaronder investeerders Highland en HPE Growth en personeel voor een nog onbekend bedrag aan stukken verkopen. Een prijs voor het aandeel of een schatting wat het bedrijf aan de beurs waard zal zijn, is niet bekend gemaakt.

WeTransfer is ook het afgelopen jaar hard blijven groeien met een omzet die in de eerste negen maanden 68% boven het niveau van een jaar eerder uitkwam op €72 miljoen. Het bedrijfsresultaat groeide met 30% tot €21 miljoen.