'Rente in VS mogelijk al vrij snel omhoog'

Veel beleidsmakers bij de Fed vinden het gepast om niet al te lang met een nieuwe renteverhoging te wachten, onder meer omdat er anders een risico op oververhitting van de Amerikaanse economie zou kunnen ontstaan. Een aantal centralebankiers houdt daarbij wel vast aan de voorwaarde dat de arbeidsmarkt en inflatie in de VS zich in lijn met de verwachtingen blijven ontwikkelen.

De Fed besloot in december voor het eerst in een jaar tijd de rente te verhogen. Bij het rentebesluit begin deze maand werd de rente vervolgens ongemoeid gelaten. Het belangrijkste tarief bleef daardoor tussen de 0,5 procent en 0,75 procent. De volgende beleidsvergadering vindt halverwege maart plaats.

Fed-voorzitter Janet Yellen hintte eerder al op een geleidelijke verdere verhoging van de rente in de komende maanden. De speech die zij onlangs in het Amerikaanse Congres hield werd door beleggers met enthousiasme ontvangen. Dit verklaart mogelijk waarom de graadmeters op Wall Street woensdag na de publicatie van de notulen amper in beweging kwamen.

De kans dat de Fed de rente volgende maand al opschroeft werd door de markt voorafgaand aan het naar buiten komen van de notulen geschat op ruwweg één op vijf. Een verhoging in mei, maar vooral in juni leek volgens de kenners meer voor de hand te liggen.