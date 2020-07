Voorzitterswissel Industrieele Groote Club

Lodewijk is een Friese Amsterdammer en volgt Eelco Dijk op. Sinds 1985 woont hij in de hoofdstad. Na zijn opleiding aan Universiteit Nyenrode volgden vele management- en directiefuncties bij bedrijven als de Randstad Groep, Readers Digest en reisorganisatie TUI. De laatste 10 jaar ondersteunde hij ondernemers in het MKB met bedrijfsfinanciering en begeleidde hij aan- en verkoop van bedrijven. Hij is sinds 1996 lid van de Koninklijke IGC.