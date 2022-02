Premium Het beste van De Telegraaf

Rubriek in het vizier: Column: Waar was KLM-directie afgelopen weken?

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

„Het is jammer dat onbelicht is gebleven dat KLM vooruitloopt met de besparingen”, zei financieel directeur Erik Swelheim van KLM donderdag in een virtuele medewerkersbijeenkomst van de luchtvaartmaatschappij.