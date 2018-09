Lloyd's boekt winst en verhoogt dividend

De winst voor belastingen bedroeg 973 miljoen pond (ruim 1,1 miljard euro), tegen een min van 507 miljoen pond een jaar eerder. Toen moest de bank flink de portemonnee trekken om klanten te compenseren voor woekerpolissen. Inmiddels heeft het financiële concern daarvoor meer dan 17 miljard pond uitgetrokken. Over heel 2016 liet de winst voor belastingen een ruime verdubbeling zien, tot 4,2 miljard pond.

Lloyd's kondigde aan over 2016 een dividend uit te keren van 2,55 pence per aandeel, plus een speciaal dividend van 0,5 pence. Daarmee keert de bank in totaal 2,2 miljard pond uit aan de aandeelhouders.