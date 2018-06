Moederconcern Burger King neemt Popeyes over

Popeyes telt circa 2600 restaurants, inclusief franchisenemers, in 27 landen. De overname moet dit voorjaar worden afgerond. Het is de eerste grote transactie voor Restaurant Brands sinds het ontstaan van het bedrijf door de fusie van Burger King en de koffieketen Tim Hortons in 2014.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik