Dow verliest 280 punten na teleurstelling retailverkopen

Specifiek supermarktconcern Walmart en doe-het-zelfketen Home Depot stonden bij de verliezers op Wall Street na de bekendmaking van kwartaalresultaten.

De S&P 500 zae 0,7%, de Nasdaq raakt o,9% kwijt.

De winkelverkopen in de Verenigde Staten namen in juli met 1,1 procent af ten opzichte van juni, toen nog sprake was van een verkoopstijging. De daling was sterker dan economen hadden verwacht. Verder bleek de Amerikaanse industriële productie vorige maand iets meer dan verwacht te zijn toegenomen.

Daling Home Depot

Home Depot leverde dik 4 procent in. De grootste bouwmarktketen ter wereld zette in het afgelopen kwartaal een recordomzet in de boeken. De verkopen gingen wel minder sterk omhoog dan eerder tijdens de pandemie, nu de coronamaatregelen grotendeels zijn opgeheven en Amerikanen minder vaak klusjes in en om het huis doen dan tijdens de lockdowns. Branchegenoot Lowe's ging in het kielzog van Home Depot 3,6 procent omlaag.

Walmart zakte op zijn beurt 0,6 procent. De prestaties van 's werelds grootste supermarktbedrijf waren beter dan verwacht en Walmart verhoogde ook zijn verwachtingen voor het gehele jaar, maar beleggers hadden op meer gehoopt.

Sterkere daling

Verder stond farmaceut Organon (plus 1,5 procent) bij de winnaars. Superbelegger Warren Buffett nam met zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway een klein belang in het van oorsprong Nederlandse concern.

Ook kon onlinegameplatform Roblox (min 7 procent) op aandacht rekenen. De kwartaalresultaten van het bedrijf vielen slechter uit dan verwacht, nu mensen minder aan huis zijn gekluisterd door de pandemie en er minder vaak computerspelletjes worden gespeeld.

De euro was 1,1734 dollar waard, tegenover 1,1779 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 66,82 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 69,23 dollar per vat. Het is alweer de vierde dag op rij dat de olieprijzen dalen. Door het rondwarende coronavirus zijn er steeds meer zorgen over het herstel van de economie en daarmee de vraag naar olie.