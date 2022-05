Aanpassen woonwens blijkt vaak gouden greep

Twee op de drie Nederlandse woningzoekenden passen hun woonwensen aan in de zoektocht naar een nieuw huis, meldt geldverstrekker Florius dinsdag op basis van onderzoek onder bijna 800 mensen die de afgelopen twee jaar een woning kochten. Meer dan de helft van de ondervraagden (57%) lukte het om binnen een half jaar een nieuwe woning te vinden, een vijfde (22%) is tot een jaar bezig geweest.

Het dochterbedrijf van ABN Amro stelt vast dat voor drie op de tien kopers het aanpassen van hun woonwensen naast een nieuw huis ook andere voordelen opleverde, zoals een onverwacht fijne buurt, een energiezuinigere woning of het genot van wonen in een dorp in plaats van een stad.

Kleiner

„Mensen zeggen nu heerlijk te wonen in een iets kleiner huis met een grotere tuin of in een energiezuinige nieuwbouwwoning in plaats van een jaren ’30 huis”, aldus Karin Polman, directeur van Florius. „We horen zoveel succesverhalen. Dat hebben we nu onderzocht, zodat mensen die nog op zoek zijn naar een nieuwe woning er hun voordeel mee kunnen doen.”

Woningbezitters vertelden dat het zoeken op een andere locatie (32%), het openstaan voor een huis waar nog geklust moet worden (23%) en de zoekopdracht uitbreiden naar een ander type woning (23%) de doorslag gaven. Ook het aanpassen van de zoekcriteria op het gebied van vierkante meters (22%), de buitenruimte (18%), de indeling (14%) en de bouwperiode (9%) bleken een gouden greep.