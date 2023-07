Premium Het beste van De Telegraaf

Beursvooruitblik: ’Hogere rente werpt schaduw over zomerfeestje’

Na de stevige terugval van de Amsterdamse beurs een week eerder maken beleggers zich op voor de start van het Amerikaanse cijferseizoen met de resultaten over het tweede kwartaal. Daarnaast is het verloop van de inflatie in de VS van groot belang voor de stemming op de beurs.