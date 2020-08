’Derde steunpakket cruciaal voor mkb’

ONL-voorman Hans Biesheuvel doet een dringende oproep aan politiek Den Haag om de situatie niet te onderschatten. „Het gaat in veel sectoren veel slechter dan jullie denken. In onder andere de horeca-, reis-, evenementen- en kermisbranche is de omzet voor veel ondernemers te sterk gedaald om zonder steun te overleven.”

Een op de vier bedrijven in het mkb heeft een beroep gedaan op de noodmaatregelen van het kabinet, zo maakte het CBS vrijdag bekend. Hoewel de bedrijvigheid weer lijkt op te leven, zorgen regiospecifieke maatregelen nu lokaal voor schrijnende situaties. Wat door Den Haag toegestaan wordt, wordt lokaal soms in de kiem gesmoord, zoals kermissen die geannuleerd worden. Biesheuvel: „Voor ondernemers zonder duidelijk toekomstperspectief en voor seizoensbedrijven is sectorspecifieke steun essentieel.”

Waar het eerste steunpakket heel generiek was, roept ONL nu op tot maatwerk. „De evenementensector en de reisbranche zijn heel hard geraakt. Dat gaat niet zomaar goed komen. Daarvoor moeten regelingen als de TLV en NOW blijven gelden. Voor sectoren die fors minder omzet draaien, zoals de metaal, kun je denken aan herintroductie van de deeltijd-WW en de willekeurige afschrijving.”

Ook pleit ONL voor een betalingsregeling voor belastinguitstel, omdat het vreest dat de belastingdruk op ondernemers sterk toeneemt als steunmaatregelen vervallen. „Dit kan voorkomen dat gezonde ondernemingen genoodzaakt zijn faillissement aan te vragen.” Om onnodige definitieve faillissementen te voorkomen stelt ONL voor pauzefaillissementen mogelijk te maken, waarbij activiteiten van bedrijven tijdelijk worden stilgelegd.