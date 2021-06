Oprukkende Delta-variant drukt Nikkei in rood

De kleine koerswinsten op Wall Street, die de belangrijke S&P 500-index en techbeurs Nasdaq aan nieuwe recordstanden hielpen, boden daarbij enige steun aan de handel.

De Nikkei in Tokio ging uiteindelijk met een min van 0,1 procent de dag uit op 28.791,53 punten. De Japanse hoofdindex kwam in de maand juni nauwelijks van zijn plaats. Op macro-economisch gebied bleek dat de Japanse industriële productie in mei met 5,9 procent is gedaald ten opzichte van een maand eerder.

Op jaarbasis nam de productie met 22 procent toe. Het consumentenvertrouwen in de op twee na grootste economie ter wereld nam in juni wel toe.

J. Front Retailing zakte ruim 3 procent. Het Japanse warenhuisconcern verlaagde zijn winstverwachting. Chugai Pharmaceutical steeg 2,6 procent. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat de farmaceut goedkeuring heeft aangevraagd in Japan voor een behandeling met antistoffen tegen Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,2 procent. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de bedrijvigheid in de industrie van het land in juni in een lager tempo is toegenomen dan in mei, mede door een heropleving van het coronavirus in delen van China.

Zo werd onder meer het belangrijke Chinese exportknooppunt Yantian deels stilgelegd vanwege coronamaatregelen. Ook in de dienstensector vertraagde de groei voor de derde maand op rij.

De Kospi in Seoul dikte 0,5 procent aan. De Zuid-Koreaanse technologiebedrijven SK Hynix en LG Electronics wonnen tot dik 3 procent. De All Ordinaries in Sydney klom 0,5 procent onder aanvoering van de Australische mijnbouwbedrijven.