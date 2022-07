Foutje: ING roept bijna 100.000 nieuwe creditcards terug

Het gaat om creditcards die ING tussen 1 maart en 20 april naar klanten heeft verstuurd. Volgens een woordvoerder van de bank bleek een deel van de kaarten niet te werken in betaal- en geldautomaten vanwege een euvel in de chip van de passen. „Uit voorzorg hebben we daarom besloten de in deze periode uitgestuurde kaarten allemaal te vervangen”, stelt hij.

Om hoeveel creditcards het precies gaat wil ING niet kwijt, maar bronnen bij de bank stellen dat het om liefst 96.000 passen gaat. Klanten zijn persoonlijk door ING geïnformeerd over het probleem. Alle probleempassen zijn inmiddels vervangen, zo laat ING weten.