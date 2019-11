Mogelijk verbod opdringerige energieverkoop aan de deur

Dat zegt Keijzer tegen het AD.

Verkopers van energiecontracten aan de telefoon of de deur werken voor tussenpartijen. Zij kunnen flinke bonussen verdienen door klanten over te laten stappen. Daarbij komt het voor dat verkopers agressief te werk gaan of niet het hele verhaal vertellen over wat de klant gaat betalen.

Eerder kondigde de energiesector in deze krant aan met een keurmerk te komen voor deze tussenpartijen, om er de rotte appels zelf uit te filteren.

Keijzer diende deze zomer een wetsvoorstel in voor een verbod op ongevraagde telefonische verkoop. Ze wil dat telemarketeers alleen mensen mogen bellen die daar van tevoren toestemming voor hebben gegeven.

Mogelijk zal deur-tot-deurverkoop toenemen als telefonische verkoop aan banden wordt gelegd.

Dementerend

Keijzer wil niet direct overgaan tot een verbod, maar wel dat er een einde komt aan praktijken waarbij bijvoorbeeld dementerende of blinde mensen een contract wordt aangesmeerd, of verkopers zich voordoen als netbeheerder of tariefcontroleur.

Ze wijst echter eerst naar gemeenten, die een lokaal verbod kunnen instellen voor bedrijven om langs de deuren te gaan. „En als er meer nodig is, doe ik meer.”