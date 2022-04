Stijging hypotheekrente nog niet in recordlijstjes

De Hypotheekshop noemt het een ’ongekende’ stijging, nadat de rente tien jaar lang voornamelijk daalden. Het aantal rentewijzigingen door geldverstrekkers was in het eerste kwartaal met 420 zeer hoog (het vorige record stond op 285 in het derde kwartaal vban 2019). Maart noteerde een maandrecord met 167 renteaanpassingen.

De stijging met een procentpunt binnen een drie maanden, behoort echter niet tot de grootste stijgingen van de afgelopen decennia, aldus de keten. Zo steeg de hypotheekrente tussen juni 1978 en september 1981 met 5,1% naar 13,4%. De meest recente stijging in top-vijf van records dateert van meer dan tien jaar geleden. Tussen september 2005 en juli 2008 ging de hypotheekrente omhoog van 3,4% tot 5,7%.

De laatste keer dat de hypotheekrente even hoog was als nu was in februari 2019. De gemiddelde renteduur die consumenten kiezen als ze een hypotheek afsluiten, steeg de afgelopen drie jaar van 16,7 naar 19,4 jaar.

Een andere ontwikkeling die De Hypotheekshop constateert, is dat renteverschil tussen hypotheken met en zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) minder wordt. Dit komt volgens de keten doordat het aandeel van hypotheken met NHG door de gestegen huizenprijzen is teruggelopen (van 39% naar 22%). „Daardoor concentreert de concurrentie tussen aanbieders zich meer en meer in het segment zonder NHG. Met als gevolg dat de rentes zonder NHG relatief scherper zijn geworden.”