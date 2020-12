’Toezichthouder VS richt pijlen op beursbroker Robinhood’

Dat meldt de Wall Street Journal, die de documenten heeft ingezien.

Volgens de toezichthouder schiet Robinhood tekort bij de bescherming van klanten die ’onnodig grote’ risico’s willen nemen met hun vermogen. Ook zou het bedrijf onvoldoende hebben gedaan om controles daarop in te voeren. Eerder kwam het bedrijf nog onder vuur te liggen nadat een 20-jarige klant zelfmoord had gepleegd na een fout bij het cryptoplatform van het Amerikaanse bedrijf.

Techfondsen

Robinhood heeft dit jaar flink geprofiteerd van de grote animo bij merendeels jonge particuliere beleggers om vooral in grote Amerikaanse techfondsen te stappen. De koopgekte rond Tesla, de fabrikant van elektrische wagens, is daar een goed voorbeeld van. Ook het gunstige klimaat voor beurgangen op Wall Street speelt RobinHood in de kaart. Vorige week zorgden de beursnieuwelingen DoorDash en Airbin nog voor vuurwerk met spectaculaire koersstijgingen.

Vooral het gemak om te handelen en de zeer lage kosten hebben RobinHood geen windeieren gelegd. Via mobiele apps kunnen zonder vergoeding razendsnel orders worden ingelegd op aandelen, maar het platform is ook geschikt voor de handel in indextrackers en opties.

In totaal zouden 13 miljoen gebruikers een account hebben bij Robinhood. Eerder dit jaar heeft de beurswaakond SEC nog een onderzoek ingesteld vanwege het leveren van informatie aan zogeheten ’flitshandelaars’.