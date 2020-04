Veel zzp’ers hebben weinig buffers

De problemen ontstaan vooral in de transport en logistiek, creatieve of taalkundige beroepen en de dienstverlening. Dat zijn bijvoorbeeld taxichauffeurs, sportinstructeurs, kappers, horecaondernemers en uitvoerend kunstenaars. Er wordt geen reden gegeven waarom er weinig buffers zijn opgebouwd. Mogelijk zorgen lage tarieven, hoge lasten of weinig gewerkte uren ervoor dat een spaarpot opbouwen lastig is.

Minder zorgen bij ict-ers, agrariërs

Nederland telt ruim 1,2 miljoen zelfstandig ondernemers, waarvan bijna één miljoen zonder personeel. Van die laatste groep schat ruim 40% in dat hun huishouden een jaar of langer kan rondkomen zonder inkomen uit het bedrijf. Dit zijn zzp’ers met een hoog inkomen of met een partner die dat heeft. Ook zzp’ers die tevens in loondienst werkzaam zijn, kunnen het langer uitzingen zonder bedrijfsinkomen. Daarnaast beschikken oudere pensioengerechtigde zzp’ers over AOW en eventueel aanvullend pensioen.

De agrarische sector en ict behoren tot de branches waar de minste zorgen zijn. Van de ondervraagde zelfstandig ondernemers kon 16% geen inschatting maken hoe lang hun huishouden de eindjes aan elkaar zou kunnen knopen mocht het bedrijfsinkomen wegvallen.