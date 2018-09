VVD en PvdA staan economisch lijnrecht tegenover elkaar

Sandra Beckerman (SP), Tom van der Lee (GroenLinks), Henk Nijboer (PvdA), Kees Verhoeven (D66), Mona Keijzer (CDA), Carola Schouten (ChristenUnie) en Halbe Zijlstra (VVD) tijdens het Nationale Economiedebat. Ⓒ ANP

Den Haag - Volgens de VVD is het ‘herverdelen’ van inkomens en vermogens “de dood in de pot”. Dat kost geld dat onder meer nodig is opdat grote bedrijven de omslag kunnen maken naar nieuwe vormen van energievoorziening.