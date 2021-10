Transfer in culinaire eredivisie

Hij volgt Robert Poel op, die het statige landhuis in Leersum verlaat. Beiden kennen elkaar uit de keuken van De Leest in Vaassen, waar zij met chef-kok Jacob Jan Boerma drie Michelinsterren bij elkaar kookten. Boerma is culinair adviseur van restaurant Voltaire en ook van The White Room (*) in het Amsterdamse hotel Krasnapolsky, waar Dalhuizen twee jaar chef-kok was.