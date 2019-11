Healthineers rekent op omzetgroei

Ook de winst per aandeel dikt de komende jaren stevig aan. In het afgelopen vierde kwartaal van het gebroken boekjaar zag het concern de winst uitkomen op 507 miljoen euro, van 374 miljoen euro een jaar eerder. De winst per aandeel kwam uit op 0,50 euro per aandeel. De omzet dikte met 12 procent aan tot ruim 4,1 miljard euro.

Healthineers ging in 2018 naar de beurs maar is nog grotendeels in handen van Siemens.