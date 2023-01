Premium Het beste van De Telegraaf

Rabo geeft geld vrij: kerk kan dak maken, maar is wel duurder uit door vertraging

Door Bernard Vogelsang Kopieer naar clipboard

Penningmeester Paco den Doop is blij dat het dak van de Onze Lieve Vrouwekerk in Hilversum gerepareerd kan worden: „Maar dat wordt wel duurder dan de offerte van ruim een half jaar geleden.” Ⓒ Jean-Pierre Jans

Hilversum - De Onze Lieve Vrouwekerk in Hilversum kan haar versleten dak eindelijk laten repareren. Rabobank hield het geld daarvoor maanden vast vanwege antiwitwasregels. Maar de bank heeft de centen alsnog vrijgegeven nadat kerkbestuurder Paco den Doop er eind vorige week over aan de bel trok in De Telegraaf.