Robin (47) over wooncrisis: ’Nu sta ik echt op straat’

Ministerie van Justitie was afgesloten vanwege protest

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is dinsdagavond voor een kwartier hermetisch afgesloten geweest. De reden daarvoor was een demonstratie, die vlakbij plaatsvond en waarbij vuurwerk werd afgestoken. Ook was er een rookbom te zien.